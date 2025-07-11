Аварийный жилой дом снесли на улице 50 лет Октября в Волоколамске

В рамках плановой работы по ликвидации опасных и самовольных построек в Волоколамске на улице 50 лет Октября снесли аварийный многоквартирный дом № 10. Площадь одноэтажного деревянного здания составляла около 185 квадратных метров.

Дом, который находился рядом с железнодорожной станцией Волоколамск, со временем пришел в негодность. После расселения жильцов он долгое время стоял заброшенным, представляя угрозу для окружающих.

В июне постройку демонтировали. Территорию полностью расчистили — строительные отходы вывезли и утилизировали. Власти пока не определились, как будут использовать освободившийся участок.

По данным администрации, в Волоколамском округе ранее зарегистрировали 144 объекта незавершенного строительства, 79 из которых уже привели в порядок или ликвидировали.