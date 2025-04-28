Аварийный жилой дом снесли на улице 3-го Интернационала в Ногинске

В Ногинске на улице 3-го Интернационала снесли аварийный жилой дом № 230. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.

Одноэтажное деревянное здание построили в 1965 году. Его площадь составляла около 390 квадратных метров. Со временем дом сильно обветшал и стал опасным для проживания, поэтому его признали аварийным и решили снести.

Владельцы семи квартир получили новую жилплощадь по программе переселения из аварийного жилья, которая действует с 2019 по 2025 годы. Работы по разборке дома полностью завершили в первом квартале текущего года.

Напомним, в Богородском округе выявили 283 недостроенных и аварийных объекта. Из них уже привели в порядок, снесли или достроили 175 зданий — это 62% от общего количества.