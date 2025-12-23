Аварийный жилой дом снесли на Садовой улице в Подольске

Комитет по архитектуре и градостроительству МО

Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству МО

В Подольске завершился снос еще одного аварийного здания. Речь идет о жилом доме № 3 на Садовой улице.

Двухэтажное блочное здание построили в 1940 году, его общая площадь составляла около 655 квадратных метров.

Экспертиза подтвердила аварийное состояние конструкций. В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в конце 2024 года из дома переехали собственники 15 жилых помещений.

В начале декабря здание демонтировали. Территорию уже освободили от строительного мусора. В будущем там планируют построить новый жилой дом.

Планомерная работа по ликвидации ветхих и опасных строений в Подольске продолжается. Всего на территории округа выявили 402 объекта незавершенного строительства, 310 из которых снесли, достроили или привели в порядок.