Аварийный жилой дом снесли на проспекте Ленина в Подольске

Комитет по архитектуре и градостроительству МО

Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству МО

На проспекте Ленина в Подольске снесли дом № 4/2, который признали аварийным. Жильцов ранее расселили.

Двухэтажное блочное здание площадью почти 550 квадратных метров было построено в 1940 году.

Специалисты провели строительно-техническую экспертизу, которая выявила аварийное состояние конструкций. Более 10 жилых помещений освободили по региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

После этого дом внесли в перечень для сноса. В октябре здание демонтировали. Позже территорию очистили территорию от строительного мусора. На участке планируют возвести жилой дом.

В общей сложности в Подольске зарегистрировали 389 объектов незавершенного строительства, 284 из которых уже достроили, привели в порядок или снесли.