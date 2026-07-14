Аварийный жилой дом снесли на Пролетарской улице в Егорьевске

В Егорьевске снесли аварийный жилой дом, расположенный на Пролетарской улице. После демонтажа здания специалисты полностью расчистили территорию, вывезли строительные отходы и подготовили участок для дальнейшего использования.

Двухэтажный одноподъездный дом, построенный в 1955 году, находился среди жилой застройки. Здание площадью свыше 340 квадратных метров со временем пришло в неудовлетворительное техническое состояние: деревянные конструкции утратили необходимую прочность, из-за чего дом был признан аварийным и непригодным для дальнейшей эксплуатации.

После переселения жителей восьми квартир объект включили в программу сноса.

Освободившийся после сноса дома участок выровняли и засыпали песком. Решение о его дальнейшем использовании примет администрация округа.

В Мособлархитектуре также отметили, что работа по ликвидации аварийных и недостроенных объектов в Егорьевске продолжается. Всего в округе выявили 170 таких строений. К настоящему времени 112 из них снесли, достроили или привели в порядок.