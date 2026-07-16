Аварийный жилой дом снесли на Народной улице в Подольске

Еще один аварийный дом снесли в Подольске. Жилое здание находилось на улице Народной, сообщили в Мособлархитектуре.

Двухэтажное деревянное здание ввели в эксплуатацию в 1948 году — его общая площадь достигала примерно 605 квадратных метров. По итогам обследования техническое состояние строительных конструкций признали аварийным, поэтому дом включили в перечень объектов под ликвидацию.

Еще в начале года в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» из здания расселили 12 зарегистрированных жильцов. После этого приступили к сносу. Сейчас строение полностью демонтировано, а строительный мусор — вывезен и утилизирован.

Дальнейшую судьбу освобожденной территории определит администрация округа.

Всего в Подольске выявили 478 таких объектов. На сегодня снесено, достроено и приведено в соответствие 383 объекта. Работа в этом направлении продолжается.