Аварийный жилой дом снесли на Московской улице в поселке Фряново

Аварийный жилой дом снесли на Московской улице в поселке городского типа Фряново. В ходе обследования его признали аварийным из-за плохого состояния строительных конструкций.

Как рассказали в Мособлархитектуре, двухэтажное здание было построено в 1955 году, его площадь составляла около 580 квадратных метров.

Дом признали аварийным и подлежащим сносу, там расселили 24 квартиры. Территорию освободили от постройки и мусора.

Всего в Щелкове выявили 369 недостроев, из которых 247 уже снесли или привели в порядок.