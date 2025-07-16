Аварийный жилой дом снесли на Юбилейной улице в Воскресенском округе

В Воскресенском округе снесли аварийный жилой дом. Демонтаж провели в селе Ашитково на Юбилейной улице № 3а, сообщили в региональной Мособлархитектуре.

Одноэтажный многоквартирный дом площадью 95 квадратных метров построили в 1961 году. Из-за пожара здание сильно пострадало и четыре квартиры его жильцов расселили.

Объект пустовал, а сама постройка постепенно рушилась. В июне этого года администрация Воскресенка приняла решение снесли дом.

Его участок уже освободили от застройки и мусора. Как земля будет использоваться дальше, пока не известно.

В ведомстве напомнили, что в Воскресенском округе выявили 118 незавершенных объектов строительства, из них 79 — уже снесено, достроено или приведено в соответствие.