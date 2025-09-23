Аварийный жилой дом снесли на Быковской улице в Подольске. На его месте планируют возвести другое здание.

Двухэтажный дом № 16/2 по Быковской улице признали аварийным из-за сильного износа строительных конструкций. Его площадь составляла 670 квадратных метров. Здание построили в 1950 году.

По адресной программе в конце 2024 года в доме расселили 16 квартир. После этого сооружение внесли в перечень объектов для ликвидации и демонтировали в сентябре. В будущем на освободившейся территории построят новый жилой дом.

Всего в Подольске выявили 373 недостроев и аварийных зданий. Из них 271 уже расселили или снесли.