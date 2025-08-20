Аварийный жилой дом снесли на Больничной улице в поселке Раменском в Дмитрове. Он находился рядом с фельдшерско-акушерским пунктом «Дутшево».
Двухэтажный многоквартирный дом был признан аварийным из-за сильного физического износа строительных конструкций. Его площадь составляла около 615 квадратных метров.
Перед сносом в доме расселили девять квартир, после чего строение включили в программу сноса. Работы провели в июле этого года. В будущем администрация пример решение по использованию освободившейся территории.
Всего в Дмитрове выявили 596 недостроев и аварийных домов. Из них 342 уже привели в порядок или снесли.
