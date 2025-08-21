Аварийный жилой дом снесли на 3-ей Крестьянской улице в Мытищах. Из-за сильного износа постройку признали аварийной, а жителей переселили.

Как рассказали в Мособлархитектуре, площадь трехэтажного дома составляла 1,1 тысячи квадратных метров. Его построили в 1955 году. Из-за сильного износа его технические и эксплуатационные показатели снизились. Дом признали аварийным, там расселили семь квартир.

Сооружение включили в программу сноса. Работы провели во втором квартале этого года.

Территорию уже освободили от здания и строительного мусора. В будущем администрация примет решение по использованию освободившегося учатка.

Всего в Мытищах выявили 497 недостроев и аварийных домов. Из них 343 уже привели в порядок или снесли.