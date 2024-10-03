Аварийный жилой дом демонтировали в городском округе Клин

Еще одно ветхое здание ликвидировали в Клину. Многоквартирный жилой дом 1950 года постройки на улице Левонабережной признали аварийным и демонтировали.

«Жильцов двух квартир расселили, затем приняли решение о демонтаже строения. В третьем квартале этого года объект ликвидировали, в настоящее время участок свободен от аварийной постройки, территория расчищена», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.