Аварийный жилой дом демонтировали в городском округе Клин

Фото: Мособлархитектура

Еще одно ветхое здание ликвидировали в Клину. Многоквартирный жилой дом 1950 года постройки на улице Левонабережной признали аварийным и демонтировали.

«Жильцов двух квартир расселили, затем приняли решение о демонтаже строения. В третьем квартале этого года объект ликвидировали, в настоящее время участок свободен от аварийной постройки, территория расчищена», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Фото: Мособлархитектура

На освободившейся площадке администрация округа планирует провести благоустройство и сделать газон.

В Клину выявили 254 недостроя. Снесли или привели в порядок 176 объектов, что составляет 69% от общего количества. Работа продолжается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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