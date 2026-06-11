Аварийный многоквартирный дом снесли в Одинцовском округе

Плоскостную парковку для автомобилей организуют на месте снесенного аварийного дома в Звенигороде Одинцовского округа. Здание располагалось по адресу: Нахабинское шоссе, дом № 9.

Общая площадь освободившейся территории составила 1645 квадратных метров. Аварийное здание демонтировали в соответствии с муниципальной программой Одинцовского округа «Архитектура и градостроительство».

Трехэтажный кирпичный дом площадью более 1500 квадратных метров был построен еще в 1963 году. Однако в связи с высоким физическим и моральным износом конструктивных элементов здание утратило эксплуатационную надежность, было признано аварийным и подлежащим сносу. Жильцов 36 квартир расселили.

Добавим, что всего на территории Одинцовского округа было выявлено 1053 объекта незавершенного строительства. Снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 888 объектов, что составляет 84% от общего количества.