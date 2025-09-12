Аварийный многоквартирный дом снесли в деревне Холщевики в Истре

Жилой дом № 2 в деревне Холщевики муниципального округа Истра признали опасным и ликвидировали. Работа была сложной и состояла из нескольких этапов.

Во-первых, демонтировали деревянное здание объемом 454 кубических метра. После этого специалисты разобрали основание из кирпича, чтобы до конца ликвидировать остатки прежней постройки. Освободившееся место засыпали песком и гравием, утрамбовали грунт и посеяли траву.

Работы по сносу аварийных, недостроенных, самовольных помещений проводят специалисты Главгосстройнадзора, Мособлархитектуры, Минжилполитики и Минсельхоза Московской области. Также в этом году ликвидировали аварийный дом в поселке Первомайский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о программе расселения аварийных домов в Подмосковье в этом году, а также отметил, что каждая семья ждет комфортное жилье.