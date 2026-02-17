Аварийный многоквартирный дом № 1Б в селе Сватково снесут до конца марта

Аварийный многоквартирный дом № 1Б в селе Сватково снесут в этом году. Строение находится радом с автобусной остановкой «Сватково-2». Работы планируют завершить до конца марта.

Как рассказали в Мособлархитектуре, двухэтажный дом построили в 1957 году. Его площадь — около 195 квадратных метров. Со временем здание сильно износилось и истратило эксплуатационные показатели. По госпрограмме там расселили жильцов.

Сейчас на объекте продолжаются работы по сносу.

Всего в Сергиевом Посаде выявили 353 недостроя и аварийных дома. Из них 274 уже снесли или привели в порядок. Работы в этом направлении продолжат.