Аварийный многоквартирный дом на Почтовой улице снесут в Звенигороде

В Одинцовском округе регулярно ликвидируют объекты незавершенного строительства. В этот раз под снос попал многоквартирный дом на Почтовой улице в Звенигороде.

Здание многоквартирного дома построили еще в 1960 году. Ход ликвидации объекта проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Двухэтажный деревянный дом № 2/8 на улице Почтовой в Звенигороде был построен в 1960 году. Его признали аварийным, всех жителей расселили — и сегодня начали демонтаж. Завершат работы к 14 ноября. Подрядчик сдаст ровную площадку, готовую для дальнейшего использования», — рассказал Андрей Иванов.

Сейчас на объекте работают две единицы специальной техники, а также 6 машин для вывоза строительных материалов на полигон. Всего до конца этого года на территории Одинцовского округа ликвидируют 49 объектов незавершенного строительства. Среди 40 из них работу уже провели: два — отремонтировали, 14 — узаконили по суду и 24 — снесли.

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