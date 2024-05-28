Аварийный многоквартирный дом 1938 года постройки снесли в Ступине

Аварийный многоквартирный дом снесли в Ступине. Работы провели по программе ликвидации ветхих, а также объектов незавершенного строительства.

По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, двухэтажный деревянный дом построили в 1938 году, после признания непригодным для проживания его решили снести.

«В рамках адресной программы Московской области „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда“ были проведены мероприятия по расселению восемь жилых помещений, после чего весной текущего года произведен демонтаж строения. В настоящее время участок освобожден от аварийной постройки и строительного мусора», — рассказал Гордиенко.

В ведомстве отметили, что на территории городского округа Ступино снесено, достроено и приведено в соответствие 272 объекта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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