Аварийный коллектор в Юрасово включат в программу ремонта

С рабочим визитом в Белоозерский приехал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский. Он обсудил в жителями включение в программу ремонта аварийного коллектора в селе Юрасово.

Аварийный коллектор в селе Юрасово стал причиной ряда проблем, с которыми столкнулись местные жители. Временами сточные воды буквально текли по улицам — подтапливали участки, размывали дорогу, ставили под угрозу качество питьевой воды. Канализационно-насосная станция, которая находится здесь же, справляется со своими основными функциями. Однако она, как и коллектор 1960-х годов, требует реконструкции.

Канализационно-насосная станция «Юрасово» принимает стоки от 98 домов, а также от промышленных предприятий города Белоозерский. Затем сточные воды поступают на очистные сооружения, где проводится их очистка. За сутки здесь перерабатывается порядка 3000 кубов стоков.

Познакомиться с ситуацией лично и определить алгоритм решения проблемных вопросов на место приехал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«Сейчас будем смотреть, как помочь городскому округу за счет областного бюджета, чтобы восстановить коллектор, предпринять все меры и исключить разливы стоков на данной территории. Будем прорабатывать вопрос о включении в государственную программу», — сказал он.