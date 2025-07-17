Аварийный коллектор отремонтировали в Дедовске

Коллектор не справился с нагрузкой и именно поэтому в начале апреля частично обвалился вместе с приемным колодцем. Недавно там заменили около 250 метров изношенной канализационной сети.

Работа велась в непростых условиях — без отключения холодного водоснабжения и водоотведения для жителей. Кроме того, через этот участок ежедневно проходит около трех тысяч кубометров сточных вод. Специалисты закончили проект вовремя, а после восстановили асфальтовое покрытие на проезжей части и пешеходном тротуаре.

Напомним, данная ветка коллектора принимает стоки от более 40 многоквартирных домов, детского сада № 2, школы, котельной № 1 и больницы. Поэтому нагрузка высокая, а состояние коммуникаций было уже критическим — это и приводило к постоянным авариям.