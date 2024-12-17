Аварийный дом в Научном городке снесут в Лобне в 2025 году

На оперативном совещании в Лобне подвели итоги прошедшей недели. Главные темы — уборка снега, аварийное жилье и подготовка к зиме.

Обращений от жителей стало заметно меньше, чем в прошлом году, но большинство из них касается уборки дворов и улиц. Снега выпало много, и коммунальные службы работают в усиленном режиме. В уборке задействованы дворники и техника, но процесс идет постепенно, отметила глава города Анна Кротова.

Также завершается программа расселения аварийного дома в Научном городке, 17. Здание планируют снести в следующем году. В котельной микрорайона Катюшки два новых котла уже работают, а третий готовят к установке.

В физкультурно-оздоровительных комплексах «Красная Поляна» и «Юность» продолжаются работы: подключают отопление и обновляют освещение. Завершаются и текущие ремонты на дорогах и в сфере благоустройства — к ним вернутся весной.