Аварийный дом снесли во 2-м Декабрьском переулке в Ногинске

В Московской области продолжается работа по ликвидации недостроенных, самовольных и аварийных зданий. Один такой объект выявили в Ногинске на 2-м Декабрьском переулке. Это оказался бывший жилой дом № 3А.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко сообщил, что двухэтажное здание 1958 года постройки, общей площадью около 430 квадратных метров, располагалось рядом с жилыми домами. Его признали аварийным, а жителей восьми квартир расселили.

После этого здание пустовало и разрушалось. Через портал «Добродел» жители обращались с просьбой снести его. В июле текущего года дом ликвидировали.