Аварийный дом снесли во 2-м Декабрьском переулке в Ногинске

Фото: Мособлархитектура

В Московской области продолжается работа по ликвидации недостроенных, самовольных и аварийных зданий. Один такой объект выявили в Ногинске на 2-м Декабрьском переулке. Это оказался бывший жилой дом № 3А.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко сообщил, что двухэтажное здание 1958 года постройки, общей площадью около 430 квадратных метров, располагалось рядом с жилыми домами. Его признали аварийным, а жителей восьми квартир расселили.

После этого здание пустовало и разрушалось. Через портал «Добродел» жители обращались с просьбой снести его. В июле текущего года дом ликвидировали.

Всего в Богородском округе выявлено 274 проблемных объекта. На данный момент снесено, достроено или приведено в порядок 175 из них.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом этапе расселения аварийного жилья. Округа приступят к расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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