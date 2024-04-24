Аварийный дом снесли в поселке Жилево | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 17:29 Аварийный дом снесли в поселке Жилево Мособлархитектура

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Аварийный многоэтажный дом на Железнодорожной улице демонтировали в поселке Жилево Ступинского округа. Здание построили в 1963 году. После расселения 12 жилых помещений объект снесли.

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«В первом квартале текущего года были выполнены работы по ликвидации аварийного здания. В настоящее время объект уже полностью снесен, территория расчищена от строительного мусора», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На данный момент порядок использования освободившегося земельного участка пока не определен. Всего в округе выявили 338 объектов незавершенного строительства, 80% из которых привели в соответствие.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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