Аварийный дом снесли в микрорайоне № 6 в Лыткарине | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 13:13 Аварийный дом снесли в микрорайоне № 6 в Лыткарине Мособлархитектура

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Еще один аварийный объект демонтировали в городском округе Лыткарино. На этот раз снесли двухэтажный жилой дом № 4 в микрорайоне № 6. Собственников восьми квартир ранее расселили.

«Двухэтажный многоквартирный построили в 1930 году. Его площадь составляла порядка 550 квадратных метров. В связи с аварийным состоянием и непригодностью для дальнейшей эксплуатации объект включили в перечень для ликвидации», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Мособлархитектура

На освободившейся территории планируется провести благоустройство.

В городском округе Лыткарино 43 объекта незавершенного строительства. Снесли, достроили или привели в порядок уже 29 из них. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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