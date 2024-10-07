Аварийный дом снесли на Железнодорожной улице в поселке Жилево

Аварийный дом снесли на улице Железнодорожной в поселке Жилево под Ступиным. Здание площадью 480 квадратных метров долгое время пустовало.

Здание бывшего дома № 32 было в аварийном состоянии и находилось вблизи железнодорожных путей и жилой застройки. Долгое время объект пустовал и имел свободный доступ для посторонних.

«В результате сооружение было включено в перечень объектов для ликвидации и демонтировано летом текущего года. В настоящий момент все работы завершены, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.