Аварийный дом снесли на улице Шматовский Городок в ступинском поселке Жилево

В поселке Жилево завершили снос аварийного дома № 26 на улице Шматовский Городок. Об этом сообщили в администрации Ступинского округа. Демонтаж провели в рамках программы ликвидации аварийных и недостроенных объектов в Подмосковье.

Одноэтажный деревянный дом построили в 1938 году. После пожара и разрушения конструкций здание долгое время оставалось заброшенным.

«Сооружение было включено в перечень объектов для ликвидации и демонтировано летом текущего года. В настоящий момент все работы завершены, строительный мусор вывезен и утилизирован», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Напомним, на данный момент из 366 выявленных объектов недостроя в Ступине, 297 уже снесли или привели в порядок, что составляет 81% от общего числа.

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