Аварийный дом снесли на улице Лермонтова в Пушкино

Аварийное здание снесли на улице Лермонтова в Пушкино. С территории вывезли строительный мусор, в будущем администрация примет решение по ее использованию.

Многоквартирный жилой дом № 29 долгое время находился в аварийном состоянии. Его площадь превышала 365 квадратных метров.

Основные элементы постройки были в непригодном состоянии, поэтому здание признали аварийным, а восемь квартир расселили, рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

«Затем строение пустовало, на прилегающей территории отсутствовало ограждение, имелся доступ третьих лиц. Кроме того, здание пострадало в результате пожара. Полуразрушенное сооружение было включено в перечень для ликвидации и снесено в четвертом квартале 2024 года „, — добавил он.

Всего в Пушкино выявили 304 недостроя. Из них 205 уже привели в порядок или снесли.