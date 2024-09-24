Аварийный дом снесли на улице Коммунстрой в Ступине

«Дом 1971 года постройки признали аварийным в связи с непригодностью для дальнейшей эксплуатации. 20 жилых помещений расселили, затем здание долгое время пустовало, основные элементы частично разрушились. Дом включили в перечень объектов для ликвидации и демонтировали летом этого года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В Ступине выявили 366 объектов незавершенного строительства. К этому дню снесено, достроено и приведено в соответствие 295 из них, что составляет более 80%. Работа продолжается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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