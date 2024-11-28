Аварийный дом снесли на улице Фаворского в Сергиевом Посаде

Аварийный дом на улице Фаворского снесли в Сергиевом Посаде. Территорию расчистили от мусора, в будущем администрация решит, как использовать освободившийся участок.

Двухэтажное здание многоквартирного дома построили в 1917 года. Оно долгое время находилось в аварийном состоянии. В 2023 году оттуда переселили жильцов.

«Строение долго пустовало и начало разрушаться. В результате чего аварийный объект был включен в перечень для ликвидации и демонтирован в октябре 2024 года», — рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.