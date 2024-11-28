Аварийный дом снесли на улице Фаворского в Сергиевом Посаде

Аварийный дом на улице Фаворского снесли в Сергиевом Посаде. Территорию расчистили от мусора, в будущем администрация решит, как использовать освободившийся участок.
Двухэтажное здание многоквартирного дома построили в 1917 года. Оно долгое время находилось в аварийном состоянии. В 2023 году оттуда переселили жильцов.
«Строение долго пустовало и начало разрушаться. В результате чего аварийный объект был включен в перечень для ликвидации и демонтирован в октябре 2024 года», — рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.
Всего в Сергиевом Посаде выявили 301 недострой. Из них 221 уже снесли или привели в порядок. Эту работу планируют продолжить.
Дорогу от Дубровиц до лагеря «Мечта» в Подольске расширят до двух полос
Юнармейцы из Подольска победили на областном турнире по скалолазанию
Сторонники Харрис собрались покричать на озеро из-за победы Трампа
Команда из Подольска победила на турнире по футболу среди женщин
Более 170 тысяч жителей Подольска прошли диспансеризацию в 2024 году
Трое парней попытались разгромить посольство Швеции в Москве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте