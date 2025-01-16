Аварийный дом снесли на улице Академика Каргина в Мытищах. Территорию освободили от постройки и строительного мусора.

Жилой дом № 26а был построен в 1957 году. Его площадь составляла 400 квадратных метров.

Со временем технические и эксплуатационные показатели здания снизились, его признали аварийным и включили в муниципальную программу по переселению жителей.

«Летом 2024 года завершились мероприятия по расселению жильцов восьми квартир, после чего было принято решение о демонтаже. Работы по сносу были проведены в четвертом квартале прошлого года», — рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Всего в Мытищах выявили 426 недостроев. Из них 304 уже снесли или привели в порядок.