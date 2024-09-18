Аварийный дом снесли на Советской улице в Шатуре

Расселенный жилой дом № 24 снесли на Советской улице в Шатуре. Здание 1929 года постройки пришло в негодность и частично разрушилось.

«Здание располагалось в окружении жилой застройки и ухудшало внешний облик территории. Дом признали аварийным и включили в перечень для ликвидации. Жильцов четырех квартир расселили», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.