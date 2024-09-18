Аварийный дом снесли на Советской улице в Шатуре

Фото: Мособлархитектура

Расселенный жилой дом № 24 снесли на Советской улице в Шатуре. Здание 1929 года постройки пришло в негодность и частично разрушилось.

«Здание располагалось в окружении жилой застройки и ухудшало внешний облик территории. Дом признали аварийным и включили в перечень для ликвидации. Жильцов четырех квартир расселили», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Фото: Мособлархитектура

Летом здание снесли и очистили территорию от строительного мусора.

В Шатуре выявили 141 недострой. Снесли или привели в порядок 37 объектов, что составляет 26% от общего количества. Работа продолжается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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