Аварийный дом снесли на Плещеевской улице в Подольске

Дом № 46, построенный в 1935 году, снесли на Плещеевской улице в Подольске. Переселение жителей провели в конце прошлого года.

«Трехэтажный блочный дом признали аварийным. В конце 2023 года администрация завершила расселение собственников. Объект сильно пострадал в результате пожаров и попал в перечень для ликвидации. В августе работы выполнили и очистили участок», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.