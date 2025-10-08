Аварийный дом снесли на Московском проспекте в Пушкино

История дома № 47/1 по Московскому проспекту в Пушкино, построенного в далеком 1934 году, подошла к завершению. Дом площадью почти в 2,2 тысячи квадратных метров, признанный аварийным в феврале 2018 года, снесли.

Расселены 50 жилых помещений, 34 из них - в рамках программы комплексного развития территории. Это позволило многим пушкинцам обрести современное и безопасное жилье. Оставшиеся 16 помещений были расселены Администрацией округа Пушкинский.

Напомним, что в начале октября в поселке Правдинский и в Ивантеевке снесли два аварийных дома, представлявших опасность для жителей.

Работы были проведены по муниципальной программе городского округа Пушкинский Московской области «Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы, в рамках мероприятия «Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования».