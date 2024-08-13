Аварийный дом снесли на Красной улице в Звенигороде

Аварийный дом на Красной улице в Звенигороде снесли. Он располагался вблизи жилой застройки и был расселен.

Как рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко, дом был построен в 1966 году, его площадь составляла около 215 квадратных метров. В прошлом году там расселили шесть квартир.

«Затем администрацией Одинцовского городского округа было принято решение о демонтаже аварийного строения и в июле текущего года проведены мероприятия по сносу. На сегодняшний день все работы завершены, участок свободен от постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал он.

Всего в Одинцове выявили 946 недостроев. Из них 780 уже снесли или привели в порядок.

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