Аварийный дом снесли на Ковригинском шоссе в Дмитрове

В Дмитрове снесли аварийный дом № 15 на Ковригинском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.

Двухэтажный кирпичный дом площадью более 630 квадратных метров был сильно изношен и признан непригодным для жизни. В рамках программы переселения жителей из аварийного жилья в Подмосковье в нем расселили 16 квартир, после чего здание внесли в список на снос.

Демонтаж и уборку строительного мусора завершили в августе. Сейчас местная администрация решает, что появится на освободившемся месте.

Всего в Дмитровском округе выявили 611 долгостроев. На данный момент 354 объекта уже либо снесли, либо достроили и привели в порядок — это 58% от общего числа. Работа в данном направлении продолжается.