Аварийный дом снесли на Фабричной улице в поселке Шувое под Егорьевском

Аварийное здание на Фабричной улице в поселке Шувое под Егорьевском снесли. Одноэтажный многоквартирный дом расселили и включили в программу по ликвидации.

Как рассказали в Мособлархитектуре, площадь здания составила около 310 квадратных метров. Его построили в 1948 году. Из-за сильного износа постройку признали аварийной и включили в программу по расселению. Новое жилье получили четыре семьи.

«Затем продолжительное время здание пустовало и стало разрушаться. В результате аварийное сооружение было включено в перечень объектов для ликвидации и демонтировано в сентябре текущего года. В настоящее время работы по сносу полностью завершены, территория расчищена от строительного мусора», — рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

Всего в Егорьевске выявили 149 недостроев и аварийных зданий. Снесли или привели в порядок 82 из них.

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