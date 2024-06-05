Аварийный дом снесли на Быковской улице в Подольске

Фото: мособлархитектура

Аварийный дом снесли на Быковской улице в Подольске. Его признали подлежащим ликвидации после обследования.

Как рассказали в Мособлархитектуре, жилой дом № 28 по Быковской улице признали аварийным и расселили. Его площадь превышала 350 квадратных метров.

«В рамках адресной программы Московской области „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда“ в конце 2023 года администрацией были проведены необходимые мероприятия по расселению собственников восьми жилых помещений. Весной текущего года произведен демонтаж строения. В настоящее время участок свободен от аварийного дома, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

Фото: Мособлархитектура
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Фото: Мособлархитектура
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Всего в Подольске выявили 303 недостроя, из которых 224 уже привели в порядок или снесли. Это около 74% от общего количества. Работы в этом направлении продолжат.

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