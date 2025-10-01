Аварийный дом снесли на Армейской улице в деревне Жуковке

В деревне Жуковке Дмитровского округа снесли аварийный дом № 73 на Армейской улице. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.

Здание возвели в 1956 году, со временем оно стало непригодным для проживания и было признано аварийным. Его площадь составляла около 160 квадратных метров. По областной программе жильцов восьми квартир расселили, а дом внесли в список на снос.

Здание разобрали в августе, сейчас участок полностью очистили от мусора. Как использовать освободившуюся землю, власти пока не решили.

В Дмитровском округе выявили 618 объектов незавершенного строительства. При этом, 355 из них уже снесли, достроили или привели в порядок. Работа в данном направлении продолжается.