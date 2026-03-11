Аварийный дом № 62 на Фряновском шоссе в Щелкове снесут к концу марта

Аварийный дом № 62 на Фряновском шоссе в Щелкове снесут. Завершить работы планируют к концу марта.

Одноэтажный дом построили в 1960 году. Его площадь — около 170 квадратных метров. Сов ременем здание утратило эксплуатационную пригодность. Квартиры расселили, а объект отключили от коммуникаций. Сейчас на площадке ведут снос, который завершат к концу месяца.

Ранее на Фряновском шоссе расселили еще четыре дома — № 36, № 44, № 48 и № 64. Общая площадь аварийного жилья превысила 1,2 тысячи квадрарных метров. В сумме расселили 24 квартиры.

Всего в Щелкове выявили 432 недостроя. Из них 328 уже снесли или привели в порядок. Это 76% от их общего количества. Работу в этом направлении продолжат.