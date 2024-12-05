Аварийный дом № 6 на Ямской улице снесли в Волоколамске

В Волоколамске на Ямской улице в рамках программы по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства обнаружили аварийный многоквартирный дом № 6. Одноэтажное деревянное строение площадью 144 квадратных метра возвели в 50-х годах.

«В связи с непригодностью для дальнейшей эксплуатации дом был признан аварийным. В дальнейшем были проведены мероприятия по расселению жильцов шести квартир в рамках муниципальной адресной программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области“», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Сейчас участок освободили от разрушенного дома и очистили от строительного мусора. Администрация пока не решила, как использовать эту территорию.

Напомним, в Волоколамском округе выявили 126 объектов незавершенного строительства, 86 из которых признали аварийными. На данный момент снесено, достроено или приведено в порядок 70 объектов, что составляет около 56% от общего числа. Работа в этом направлении продолжится.