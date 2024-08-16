Аварийный дом № 4 на улице Красная снесли в Одинцове

В Звенигороде Одинцовского городского округа ликвидировали дом № 4 по улице Красная. Одноэтажный деревянный дом 1966 года постройки, площадью 215 квадратных метров, признали аварийным.

Жильцов шести квартир еще в 2023 переселили по госпрограмме. Снесенный объект располагался на улице Красная, вблизи жилой застройки.

«Администрацией Одинцовского городского округа было принято решение о демонтаже аварийного строения, в июле этого года проведен снос. На сегодня все работы завершены, участок свободен от постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Как использовать свободную территорию, в администрации еще не решили. Всего в округе выявили 946 объектов незавершенного строительства, 780 из них уже снесли, остальные достроили или привели в соответствие.

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