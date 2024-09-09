Аварийный дом № 26 снесли на Советской улице в Шатуре

Мособлархитектура совместно с местными властями продолжает работу по выявлению и устранению аварийных зданий и незаконных построек в Шатуре. Так, на Советской улице снесли аварийный дом № 26.

Жильцов четырех квартир переселили по программе «Переселение граждан из аварийного жилья в Московской области». После этого дом снесли, а строительный мусор вывезли.

«Многоквартирный жилой дом 1929 года постройки — двухэтажный, деревянный, общей площадью порядка 170 квадратных метров. Основные элементы строения находились в плохом состоянии и были частично разрушены», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Напомним, всего в Шатуре выявили 141 объект незавершенного строительства, 37 из них уже снесли, достроили или привели в порядок. Сейчас работа в данном направлении продолжается.

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