Аварийный дом № 21 снесли на Краснофлотской улице в Красноармейске

Многоквартирный жилой дом № 21 демонтировали в Красноармейске Пушкинского округа. Кирпичное здание 1954 года постройки признали аварийным в связи с большим износом.
«В связи с моральным и физическим износом объект признали аварийным и включили в перечень для ликвидации. Жильцов восьми квартир расселили, после чего выполнили снос здания. Сейчас участок освобожден от постройки, строительный мусор утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
По данным Мособлархитектуры, в Пушкинском округе 299 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день ликвидировано и приведено в соответствие 187 из них, работа продолжается.