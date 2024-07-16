Аварийный дом № 21 снесли на Краснофлотской улице в Красноармейске

Фото: Мособлархитектура

Многоквартирный жилой дом № 21 демонтировали в Красноармейске Пушкинского округа. Кирпичное здание 1954 года постройки признали аварийным в связи с большим износом.

«В связи с моральным и физическим износом объект признали аварийным и включили в перечень для ликвидации. Жильцов восьми квартир расселили, после чего выполнили снос здания. Сейчас участок освобожден от постройки, строительный мусор утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Фото: Мособлархитектура

По данным Мособлархитектуры, в Пушкинском округе 299 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день ликвидировано и приведено в соответствие 187 из них, работа продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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