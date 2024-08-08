Аварийный дом № 12 снесли в 1-м Истомкинском переулке в Ногинске

Аварийный дом № 12 в 1-м Истомкинском переулке снесли в Ногинске в рамках работ по ликвидации объектов самовольного или незавершенного строительства. Здание построили в округе в 1950 году. Со временем оно стало непригодным для жизни.

«В 2023 году рамках муниципальной адресной программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области“ были расселены жильцы восьми квартир, затем принято решение о сносе», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Напомним, всего в округе выявили 239 аварийных зданий, 140 из которых уже привели в соответствие. Отмечается, что работа в данном направлении продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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