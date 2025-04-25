Аварийный дом № 10 на улице 50 лет Октября начали сносить в Волоколамске

В Волоколамске приступили к сносу аварийного двухэтажного дома № 10 на улице 50 лет Октября. Площадку с проверкой посетила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Демонтаж дома № 10 на улице 50 лет Октября завершат до конца апреля. Всю территорию, где сейчас находится здание, приведут в порядок.

Отметим, что с начала 2025 года в Волоколамском округе снесли уже семь объектов. Всего в этом году запланировали демонтаж 12 зданий. Работы по ликвидации ветхого и аварийного жилья проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Это действительно одно из главных направлений работы, так как касается не только архитектурного облика округа, но и обеспечения безопасности жителей Волоколамска», — подчеркнула Наталья Козлова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.