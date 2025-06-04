Аварийный дом на улице Энтузиастов в Волоколамске демонтируют до конца июня

Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа

В Волоколамске на улице Энтузиастов приступили к сносу аварийного двухэтажного дома. Контроль за ходом работ осуществила глава округа Наталья Козлова.

Жильцы уже были переселены в рамках региональной программы, а дом решили разобрать, так как ремонтировать его было невозможно. Одновременно в Волоколамске продолжается снос аварийного трехэтажного дома №12 на улице Березовой.

«Продолжаем выполнять поручение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по ликвидации ветхого и аварийного жилья. 26 мая начали демонтаж старого двухэтажного дома № 19 на улице Энтузиастов. Ранее этот дом был обследован и признан аварийным», – сообщила Наталья Козлова.

Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа

Работы по расселению и сносу аварийных домов продолжаются. Ранее был завершен демонтаж ветхих зданий №9, 10, 41 и 43 на улице 50 лет Октября, и эти участки теперь освобождены от опасных построек.

Отметим, в ближайшее время планируется снести еще один барачный дом на улице Ямской.

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