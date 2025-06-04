Аварийный дом на улице Энтузиастов в Волоколамске демонтируют до конца июня

В Волоколамске на улице Энтузиастов приступили к сносу аварийного двухэтажного дома. Контроль за ходом работ осуществила глава округа Наталья Козлова.

Жильцы уже были переселены в рамках региональной программы, а дом решили разобрать, так как ремонтировать его было невозможно. Одновременно в Волоколамске продолжается снос аварийного трехэтажного дома №12 на улице Березовой.

«Продолжаем выполнять поручение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по ликвидации ветхого и аварийного жилья. 26 мая начали демонтаж старого двухэтажного дома № 19 на улице Энтузиастов. Ранее этот дом был обследован и признан аварийным», – сообщила Наталья Козлова.