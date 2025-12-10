Аварийный барак снесли в микрорайоне Восточный в Лобне

«Барак был уже как притча во языцех. Мама моя всегда говорила, что после войны такого не было, чтобы с одной стороны помойка горит, с другой — барак горит. И сейчас общими усилиями этот барак наконец-то сносим. Это реально для Восточного знаковое событие, потому что это уже было невозможно», — сказал житель Дмитрий Краснов.

В администрации отметили, что дом портил облик города и давно превратился в рассадник проблем.

Дом построили более 70 лет назад. Здесь жили железнодорожники, строители и рабочие. После пожара барак стал непригодным для проживания. Здание включили в государственную программу по переселению из аварийного жилья благодаря поддержке регионального правительства.

«Ранее он планировался по расселению в 2026 году, но глава городского округа Лобня приняла все возможные меры для того, чтобы это произошло быстрее, поскольку в таком состоянии находится объект не может. Были приняты все необходимые меры по расселению граждан нуждающихся», — сказал главный эксперт отдела строительства и архитектуры администрации Светлана Заболотская.

Остатки вывезут на полигон.