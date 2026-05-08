Аварийные жилые дома снесут в Старой Купавне Богородского округа

Программа переселения из аварийного жилья в Богородском округе началась в 2019 году. В ее рамках в 2025 году расселены 234 семьи из 31 аварийного дома в Старой Купавне, Электроуглях и Ногинске.

Богородский округ — в неизменных лидерах по объему и качеству переселения жителей из ветхого жилья и входит в тройку лучших муниципалитетов Подмосковья по темпам расселения.

В этом году работа продолжится. В планах — расселить еще 10 домов, что позволит улучшить жилищные условия 285 человек из 114 семей.

Параллельно с этим масштабным направлением ведется не менее важная работа по сносу расселенных многоквартирных домов и расчистке территорий от строительного мусора.

Так, в настоящее время проводятся работы па адресам: город Старая Купавна, улица Чапаева, дома 5, 9. В связи с моральным и физическим износом строительных конструкций дома признали аварийными. Жители этих домов были расселены в современные, безопасные, комфортные дома, построенные в рамках программы переселения — на улице Кирова, дом 8а, и на улице Чкалова, дом 7, в городе Старая Купавна.