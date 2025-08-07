Аварийные здания бывшей фермы снесли в Коломне

Аварийные нежилые постройки снесли в деревне Тарбушево под Коломной. На участке площадью 113,7 тысячи квадратных метров находилась заброшенная животноводческая ферма.

На территории бывшей фермы находились здания коровника, телятника, кормоцех, сенной сарай и другие постройки, рассказали в Мособлархитектуре. Их построили в 60-70-х годах прошлого века. Комплекс находился рядом с автодорогой Бояркино — Мошаницы — Тарбушево.

Здания долгое время не использовались и сильно износились. В 2024 года правообладатель участка сменился и принял решение о сносе. Позже там проведут озеленение и высадят плодовые деревья.

Всего в Коломне выявили 338 недостроев. Из них 223 уже снесли или привели в порядок.