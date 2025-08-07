Аварийные здания бывшей фермы снесли в Коломне

Аварийные нежилые постройки снесли в деревне Тарбушево под Коломной. На участке площадью 113,7 тысячи квадратных метров находилась заброшенная животноводческая ферма.
На территории бывшей фермы находились здания коровника, телятника, кормоцех, сенной сарай и другие постройки, рассказали в Мособлархитектуре. Их построили в 60-70-х годах прошлого века. Комплекс находился рядом с автодорогой Бояркино — Мошаницы — Тарбушево.
Здания долгое время не использовались и сильно износились. В 2024 года правообладатель участка сменился и принял решение о сносе. Позже там проведут озеленение и высадят плодовые деревья.
Всего в Коломне выявили 338 недостроев. Из них 223 уже снесли или привели в порядок.
Козловский снимется в новом фильме Алексея Учителя
Россия оставила без ответа идею Уиткоффа о встрече Путина, Трампа и Зеленского
Ростех раскрыл возможности нового комплекса «Искандер»
Свыше 250 тысяч социальных карт оформили в Подмосковье онлайн с начала года
Жителей Солнечногорска призвали соблюдать правила пожарной безопасности
Санитарную рубку деревьев провели в лесных массивах Солнечногорска
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте