Аварийные водопроводы заменили в микрорайонах Южный и Луговая в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова поделилась результатами проведенных работ по благоустройству города. В частности, в микрорайонах Южный и Луговая успешно завершена замена аварийного водопровода.

Кроме того, в Лобне произведен локальный ремонт кровли дома № 3 по улице Шадунца. В третьем подъезде дома № 7 на той же улице убраны вандальные надписи. На Аэропортовской, 12 завершили ремонт водоотводных воронок. Также к осенне-зимнему периоду подготовили систему горячего водоснабжения на Чайковского, 25.

Анна Кротова также рассказала о последних новостях по реконструкции Центрального парка. Так, старый забор убрали, а подрядчик обещает до конца следующей недели посадить там туи. Работы по обрезке кустарников и деревьев продолжаются.

Напомним, что в Лобне начался капитальный ремонт школы № 5.

Глава округа выразила благодарность всем службам и подрядчикам за оперативное выполнение задач и подчеркнула важность продолжения работы по улучшению городской инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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