Аварийные участки теплосетей отремонтируют в Солнечногорске к концу недели

Глава городского округа Солнечногорск проконтролировал работы на теплосетях микрорайона Выстрел и на котельной микрорайона Тимоново. Их завершат к концу недели.

В микрорайоне Выстрел дома № 6, № 8 и № 9, подключенные к старым сетям, находились без отопления. На котельной в Тимоново зафиксировали ненормативные параметры.

Специалисты выявили две причины снижения давления в микрорайоне Выстрел. Первая причина — это наличие воздуха в системе. Давление удалось восстановить после частичного спуска теплоносителя. Вторая причина заключается в износе разводящих сетей, что вызвало протечки и негативно сказалось на всей системе в районе Выстрела.

В котельной Тимоново очищают теплообменники, что должно повысить температуру подачи тепла и горячей воды.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков лично посетил проблемные участки и проконтролировал работу специалистов. Кроме того, в микрорайоне Выстрел депутаты, общественники и сотрудники администрации ежедневно проверяют соответствие нормам отопления в жилых домах. Аналогичные контрольные группы также работают в Тимоново.

«При анализе ситуации по состоянию старых сетей на Выстреле было принято решение приостановить подачу отопления и начать форсировать подключение по новым сетям. Хочу подчеркнуть, что несмотря на неудобства, вызванные проведением ремонтных работ вблизи жилых зданий, данные меры необходимы для обеспечения стабильной подачи тепла без дальнейших переключений и дополнительных отключений. Все усилия направлены на скорейшее завершение процесса подключения новых сетей. Также важно отметить, что активно ведутся работы на котельной в Тимоново. „Газпром теплоэнерго“ сделает перерасчет по горячей воде с 14 октября», — отметил Константин Михальков.

Сегодня дома № 6, № 8 и № 9 подключили к новым сетям, они получают отопление. Работы по замене системы горячего водоснабжения продолжаются. На новые сети уже перевели 29 многоквартирных домов. Все работы завершат до конца этой недели.

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